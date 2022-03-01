"Настоящие братья!": в Польше пошли на беспрецедентную помощь украинцам

В соседней стране помогают украинцам.

Во вторник, 1 марта, на шестой день полномасштабного вторжения российских войск в Украину Польша пошла на очередные меры для помощи украинцам.

Об этом сообщил на своей страничке в Facebook работник информагентства АрміяInform Сергей Мисюра.

Сообщается, что в Польше ввели бесплатный проезд в коммунальном транспорте для всех украинцев (по паспорту). Кроме того, польские магазины будут отправлять 10% от продаж на нужды украинской армии, которая героически сдерживает российских оккупантов вот уже на протяжении шести дней.

"Между тем, братская Польша делает еще один шаг в помощи Украине. Теперь 10% от продаж в магазинах будут переданы на войну с россией, а коммунальный транспорт с украинским паспортом вообще бесплатный! Спасибо, Польша!" — написал Мисюра.

Напомним, 1 марта российские оккупанты нанесли варварский ракетный удар по центру Харькова, в результате чего погибли как минимум 10 гражданских. Президент Украины Владимир Зеленский назвал это откровенным, ничем не прикрытым террором со стороны агрессора.