Ворота российского посольства протаранили грузовиком: видео попало в сеть

Россиянам нигде не рады.

На днях на фоне полномасштабного вторжения рф в Украину мужчина в Ирландии протаранил ворота российского посольства в знак протеста против российской агрессии.

Соответствующее видео доступно на telegram-канале Олега Шарпа.

Неизвестный мужчина, который никак не связан с Украиной, под одобрительные возгласы толпы протаранил ворота российского посольства в Дублине. Таким образом мужчина, проживающий в столице Ирландии, выразил свой протест против россии, которая цинично напала на Украину 24 февраля.

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"Я сделал свою работу, ребята!", — сказал водитель грузовика, когда его поймала полиция.

Примечательно, что окружающие люди провожали мужчину криками: "Браво!".

Добавим, что в ночь на 7-е марта вблизи Парижа неизвестные бросили в здание "Русского дома" бутылку с зажигающей смесью. Видео с инцидентом доступно на страничке Twitter NewsComWorld.

Ранее сообщалось, что в Кабинете министров Украины приняли решение касательно налогов во время войны. 7 марта захватчики цинично обстреляли хлебзавод, данные по жертвам уточняются.