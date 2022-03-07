Ворота российского посольства протаранили грузовиком: видео попало в сеть
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Россиянам нигде не рады.
На днях на фоне полномасштабного вторжения рф в Украину мужчина в Ирландии протаранил ворота российского посольства в знак протеста против российской агрессии.
Соответствующее видео доступно на telegram-канале Олега Шарпа.
Неизвестный мужчина, который никак не связан с Украиной, под одобрительные возгласы толпы протаранил ворота российского посольства в Дублине. Таким образом мужчина, проживающий в столице Ирландии, выразил свой протест против россии, которая цинично напала на Украину 24 февраля.
"Я сделал свою работу, ребята!", — сказал водитель грузовика, когда его поймала полиция.
Примечательно, что окружающие люди провожали мужчину криками: "Браво!".
Добавим, что в ночь на 7-е марта вблизи Парижа неизвестные бросили в здание "Русского дома" бутылку с зажигающей смесью. Видео с инцидентом доступно на страничке Twitter NewsComWorld.
Ранее сообщалось, что в Кабинете министров Украины приняли решение касательно налогов во время войны. 7 марта захватчики цинично обстреляли хлебзавод, данные по жертвам уточняются.
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