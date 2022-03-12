Азербайджан сделал неприятное для россии заявление по газу

В Министерстве энергетики страны успокоили относительно альтернативы российского газа

Минэнерго Азербайджана заявило, что у страны достаточно запасов газа для поставок в Европу, и при необходимости может увеличить поставки газа для соседних стран. Напомним, что Германия, отказавшись от российского газа, уже начинает закупки у других стран.

"Оказывается, без российского газа мир не остановится", — пишет канал ЦАПЛІЄНКО_UKRAINE FIGHTS.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым на фоне полномасштабного вторжения российских войск в нашу страну. Все заправки азербайджанской государственной нефтеперерабатывающей компании SOCAR будут предоставлять бесплатное топливо для автомобилей "скорой помощи" и спасательных служб.

Ранее "Телеграф" сообщал, что президент США Джозеф Байден выступает за то, чтобы прекратить нормальные торговые отношения с рф. Предполагается, что США вместе с G7 и Европейским Союзом будут призывать к отмене статуса наибольшего благоприятствования для россии. А в МВФ уже сделали прогноз и заявили, что россии грозит глубокая экономическая рецессия, а также дефолт по внешнему долгу.