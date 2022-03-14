Особняк путинского олигарха в Лондоне захватили противники войны (фото, видео)

Протестующие развернули украинский флаг и плакат с надписью "Эта собственность освобождена"

Протестующие против войны в Украине заняли связанное с подсанкционным российским олигархом Олегом Дерипаской дом стоимостью 50 миллионов фунтов стерлингов в элитном районе Лондона Belgravia.

Об этом сообщает Daily Mail.

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Активисты заявили, что теперь эта собственность будет использоваться для размещения украинских беженцев, и они останутся там до тех пор, пока владимир путин не прекратит свое вторжение в Украину. Протестующие повесили на здание украинские флаги и плакат с надписями "Эта собственность освобождена" и "путин, иди на х*й".

"Мы планируем остаться, пока Путин не остановит войну. Путин несет ответственность за то, что люди теряют свои дома и земли. Санкций недостаточно. Правительство медлит с действиями — они играют в игры", — заявил один из активистов.

Напомним, что особняк принадлежит семье нефтяного магната Олега Дерипаски, который ранее очень емко высказался против блокировки Facebook в рф. Недвижимость до сих пор принадлежит семье миллиардера и не был конфискован правительством Великобритании.

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