Укр

В Германии попросили не обзывать и не бить россиян

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Автор
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Олаф Шольц и русский Новость обновлена 17 марта 2022, 20:53
Олаф Шольц и русский

Канцлер Германии назвал недопустимыми оскорбления и нападения на россиян, страна которых напала на Украину

Канцлер Германии Олаф Шольц, который призывает путина прекратить войну в Украину, заявил о недопустимости оскорблений и нападений на россиян.

Об этом Шольц написал в Twitter.

По мнению канцлера, только путин ответственен за войну в нашей стране.

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"Совершенно недопустимо, когда приезжающих из России людей оскорбляют, обзывают или подвергают физическим нападениям. Потому что это война Путина. Только он несет ответственность за это", — заявил Олаф Шольц.

Интересное предположение, конечно. Однако стоить Олафу Шольцу прослушать разговоры российских оккупантов со своими женами — простые русские женщины не видят ничего ужасного в том, чтобы обворовывать мирных жителей Украины, насиловать, убивать, в том числе невинных детей. Думаем, мнение о "добрых русских" очень быстро измениться.

А тем временем рашисты регулярно "плачутся" своим товарищам, которые остались в россии, об огромных потерях в личном составе.

Теги:
#Германия #Россия #Путин #Россияне #Олаф Шольц
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