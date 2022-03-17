В Германии попросили не обзывать и не бить россиян

Канцлер Германии назвал недопустимыми оскорбления и нападения на россиян, страна которых напала на Украину

Канцлер Германии Олаф Шольц, который призывает путина прекратить войну в Украину, заявил о недопустимости оскорблений и нападений на россиян.

Об этом Шольц написал в Twitter.

По мнению канцлера, только путин ответственен за войну в нашей стране.

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"Совершенно недопустимо, когда приезжающих из России людей оскорбляют, обзывают или подвергают физическим нападениям. Потому что это война Путина. Только он несет ответственность за это", — заявил Олаф Шольц.

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Интересное предположение, конечно. Однако стоить Олафу Шольцу прослушать разговоры российских оккупантов со своими женами — простые русские женщины не видят ничего ужасного в том, чтобы обворовывать мирных жителей Украины, насиловать, убивать, в том числе невинных детей. Думаем, мнение о "добрых русских" очень быстро измениться.

А тем временем рашисты регулярно "плачутся" своим товарищам, которые остались в россии, об огромных потерях в личном составе.