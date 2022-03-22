Готовятся к войне? В Польше российские дипломаты начали жечь документы
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Польша на днях заявила, что усилит армию из-за войны в Украине.
Во вторник, 22 марта, над помещением посольства российской федерации в Польше зафиксировано облако дыма. Местные СМИ о пожаре в помещении не сообщают, а пользователи сети предполагают, что российские дипломаты могут жечь документы.
Фотографию с места происшествия опубликовал пользователь Facebook Ярослав Лебедев.
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Пользователи сети предположили, что российские дипломаты внутри посольства могут жечь документы, например, компромат. При этом такой сценарий очень обеспокоил граждан, ведь в российском посольстве в Киеве за несколько дней до начала войны дипломаты также жгли документацию. У людей поэтому возникло мнение, что Россия может готовиться к наступлению еще и на Польшу, а это, по мнению пользователей сети, может означать Третью мировую войну.
Какая-то часть шутила, что российские дипломаты избрали нового Папу, однако черный дым говорит об обратном.
Добавим, что, судя по туче дыма, в огонь попала не одна коробка документов. Конечно, о содержании сожженных бумаг никому кроме работников консульства неизвестно.
Ранее "Телеграф" сообщал, что россия сделала еще ряд шагов к войне с НАТО.
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