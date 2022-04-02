Укр

Первая страна в ЕС полностью отказалась от российского газа

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
585
Первая страна в ЕС полностью отказалась от российского газа Новость обновлена 02 апреля 2022, 19:01

Литва больше не импортирует природный газ из рф

Литва первой из стран Европейского Союза полностью отказалась от российского газа.

Об этом заявило Министерство энергетики Литвы, передает LRT.

Надежный источник новостей о войне — подпишись на наш Telegram

"Мы — первая страна Европейского союза среди стран-клиентов "Газпрома", добившаяся независимости от поставок российского газа", — заявил министр энергетики Дайнюс Крейвис.

Отмечается, что в этих условиях требование россии платить за газ в рублях теряет смысл, так как Литва больше не заказывает российский газ и не планирует за него платить. В ответ российская газоснабжающая компания "Газпром" сообщила, что больше не намерена импортировать газ из россии через литовско-белорусское соединение.

Газ транзитом через Литву продолжает транспортироваться для нужд Кёнигсберга, но в ином техническом режиме, чем обычно, обеспечивая только передачу необходимого для транзита количества газа.

Напомним, что в Германии уже заявили: все документы о поставках российского газа предусматривают оплату в валюте — долларах или евро. Таким образом россии намекнули, что хитрый план путина уберечь свою страну от краха не удался.

Интересной является в этом случае позиция США — в Вашингтоне говорят, что практически закончили переговоры с Евросоюзом насчет оформления поставок газа (и не только), чтобы снять коллег с "российской газовой иглы". Таким образом газовая промышленность рф может получить еще один мощный удар.

Теги:
#Газпром #Евросоюз #Литва #Российский газ
Первая страна в ЕС полностью отказалась от российского газа
Новости Европы
Первая страна в ЕС полностью отказалась от российского газа
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Первая страна в ЕС полностью отказалась от российского газа
Первая страна в ЕС полностью отказалась от российского газа
Дата публикации
Категория
Подбитая российская техника
Оккупанты задумали окружение украинских войск на Донбассе: свежая карта боев
Дата публикации
Категория
Пожар на нафтобазе в Белгороде
россия после пожара в Белгороде возбудила дело против ВСУ
Дата публикации
Категория
Крымчанам предлагают делать запасы еды и собирать тревожные чемоданчики
Крыму запастись консервами и крупами: появился интересный документ от властей России
Дата публикации
Категория
Главные новости в Украине 2 апреля
Война – день 38: оккупанты ударили по Полтаве и Днепру, а ВСУ освобождают Киевщину