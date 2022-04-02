Первая страна в ЕС полностью отказалась от российского газа

Литва больше не импортирует природный газ из рф

Литва первой из стран Европейского Союза полностью отказалась от российского газа.

Об этом заявило Министерство энергетики Литвы, передает LRT.

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"Мы — первая страна Европейского союза среди стран-клиентов "Газпрома", добившаяся независимости от поставок российского газа", — заявил министр энергетики Дайнюс Крейвис.

Отмечается, что в этих условиях требование россии платить за газ в рублях теряет смысл, так как Литва больше не заказывает российский газ и не планирует за него платить. В ответ российская газоснабжающая компания "Газпром" сообщила, что больше не намерена импортировать газ из россии через литовско-белорусское соединение.

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Газ транзитом через Литву продолжает транспортироваться для нужд Кёнигсберга, но в ином техническом режиме, чем обычно, обеспечивая только передачу необходимого для транзита количества газа.

Напомним, что в Германии уже заявили: все документы о поставках российского газа предусматривают оплату в валюте — долларах или евро. Таким образом россии намекнули, что хитрый план путина уберечь свою страну от краха не удался.

Интересной является в этом случае позиция США — в Вашингтоне говорят, что практически закончили переговоры с Евросоюзом насчет оформления поставок газа (и не только), чтобы снять коллег с "российской газовой иглы". Таким образом газовая промышленность рф может получить еще один мощный удар.