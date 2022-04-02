Первая страна в ЕС полностью отказалась от российского газа
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Литва больше не импортирует природный газ из рф
Литва первой из стран Европейского Союза полностью отказалась от российского газа.
Об этом заявило Министерство энергетики Литвы, передает LRT.
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"Мы — первая страна Европейского союза среди стран-клиентов "Газпрома", добившаяся независимости от поставок российского газа", — заявил министр энергетики Дайнюс Крейвис.
Отмечается, что в этих условиях требование россии платить за газ в рублях теряет смысл, так как Литва больше не заказывает российский газ и не планирует за него платить. В ответ российская газоснабжающая компания "Газпром" сообщила, что больше не намерена импортировать газ из россии через литовско-белорусское соединение.
Газ транзитом через Литву продолжает транспортироваться для нужд Кёнигсберга, но в ином техническом режиме, чем обычно, обеспечивая только передачу необходимого для транзита количества газа.
Напомним, что в Германии уже заявили: все документы о поставках российского газа предусматривают оплату в валюте — долларах или евро. Таким образом россии намекнули, что хитрый план путина уберечь свою страну от краха не удался.
Интересной является в этом случае позиция США — в Вашингтоне говорят, что практически закончили переговоры с Евросоюзом насчет оформления поставок газа (и не только), чтобы снять коллег с "российской газовой иглы". Таким образом газовая промышленность рф может получить еще один мощный удар.
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