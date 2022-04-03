Страны ЕС продали россии оружия на сотни миллионов евро, пока та воюет против Украины

Некоторые страны Европы продолжали торговать оружием с россией даже после введения эмбарго

Несмотря на эмбарго на поставки оружия, которое было введено против россии в 2015 году, некоторые страны ЕС продолжали снабжать российскую армию боевой техникой и комплектующими по меньшей мере до 2020 года.

Об этом говорится в расследовании Investigate Europe.

В их выводах отмечается, что десять стран Европы поставили за это время технику на 346 миллионов евро. Речь идет о Франции, Германии, Италии, Австрии, Болгарии, Чехии, Хорватии, Финляндии, Словакии и Испании.

В рабочей группе Совета по экспорту обычных вооружений ЕС объяснили, что оружейное эмбарго против россии имело исключение, которое предусматривало, что боевая техника могла поставляться по контрактах, заключенных до 1 августа 2014 года, а также по сопутствующих договорах, заключенных для их выполнения.

Крупнейшим экспортером военной продукции являлась Франция, которая продала россии оборудования на 152 миллиона евро, что составляет около 44% всех поставок. Среди поставок тепловизионные системы для танков, а также инфракрасные детекторы и навигационные системы для авиации.

Германия поставила россии оборудования на 121,8 миллиона евро (35%). В основном ФРГ передавала россии судна и машины "спецзащиты".

Третье место в списке занимает Италия, которая продала оружия на 22,5 миллиона евро. В частности речь идет о поставках боевых машин компании Iveco.

Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский предложил бывшему канцлеру Германии Ангеле Меркель и экс-президенту Франции Николя Саркози приехать в Бучу, где россияне устроили массовые расстрелы мирных жителей, и посмотреть своими глазами на то, к чему привела их политика уступок российским властям.