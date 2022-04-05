Двое россиян в Германии поплатились за насмешки над украинцами

Россияне хотели спровоцировать украинцев на вокзале в Берлине

В субботу, 2 апреля, двое мужчин российского происхождения в возрасте 33 и 41 лет вели себя агрессивно, оскорбляли полицию и пытались спровоцировать беженцев из Украины на железнодорожном вокзале в Берлине.

Об этом сообщает The National.

Один из них носил на куртке знак победы в цветах российского флага. 33-летнего россиянина арестовали, сейчас он находится в полиции Баварии. Второй мужчина был освобожден. Уголовное дело об оскорблении было возбуждено против россиян после их задержания в понедельник.

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Инцидент произошел на фоне участившихся нападений как на украинских, так и на русских мигрантов в Европе. Так, недавно в Италии украиноязычная бабушка прямо посреди улицы пыталась избить русскоязычных девушек. Пожилая женщина желала им в след "смерть москалям".

Ранее "Телеграф" показал видеозапись, на кадрах которой итальянские школьники трогательно встречают маленьких украинских переселенцев, впервые пришедших в учебное заведение в новой для себя стране.