Двое россиян в Германии поплатились за насмешки над украинцами
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Россияне хотели спровоцировать украинцев на вокзале в Берлине
В субботу, 2 апреля, двое мужчин российского происхождения в возрасте 33 и 41 лет вели себя агрессивно, оскорбляли полицию и пытались спровоцировать беженцев из Украины на железнодорожном вокзале в Берлине.
Об этом сообщает The National.
Один из них носил на куртке знак победы в цветах российского флага. 33-летнего россиянина арестовали, сейчас он находится в полиции Баварии. Второй мужчина был освобожден. Уголовное дело об оскорблении было возбуждено против россиян после их задержания в понедельник.
Инцидент произошел на фоне участившихся нападений как на украинских, так и на русских мигрантов в Европе. Так, недавно в Италии украиноязычная бабушка прямо посреди улицы пыталась избить русскоязычных девушек. Пожилая женщина желала им в след "смерть москалям".
Ранее "Телеграф" показал видеозапись, на кадрах которой итальянские школьники трогательно встречают маленьких украинских переселенцев, впервые пришедших в учебное заведение в новой для себя стране.
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