"Победа на поле боя": в ЕС сделали резонансное заявление о войне в Украине
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Верховный представитель ЕС заявил, что Украина выиграет войну на поле боя
Верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель после своего визита в Киев в пятницу, 8 апреля, пожелал, чтобы российско-украинский конфликт был разрешен военным путем.
"Эта война будет выиграна на поле боя", — написал Боррель в Twitter.
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Следует отметить, что заявление о приоритетности военной победы над политико-дипломатическим разрешением конфликта лидеры ЕС не делали во время войны в Югославии, ни в Ливии, ни в Афганистане.
Также Боррель поделился планами по сдерживанию российской агрессии в Украине и Европе: "Я возвращаюсь с четким списком дел:
- Эта война будет выиграна на поле боя. Дополнительные 500 миллионов евро выделяются. Поставки оружия будут производиться с учетом потребностей Украины.
- Жестокое нападение россии на беззащитных мирных жителей в Краматорске снова показывает полное неуважение кремля к человеческой жизни. Это только усилит нашу поддержку Украинt. Встреча завтра с прокурором Международного уголовного суда для обсуждения индивидуальной поддержки, включая Консультативную миссию ЕС в Украине.
- Нам нужно продолжать усиливать давление на россию. Мы уже ввели масштабные санкции, но нужно сделать больше в энергетическом секторе, в том числе касательно нефти.
- В понедельник я созываю Совет ЕС по иностранным делам FAC, чтобы обсудить следующие шаги".
Напомним, что в субботу, 9 апреля, в Киев на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским прибыл премьер-министр Британии Борис Джонсон. Отметим, визит Джонсона стал для СМИ неожиданностью — он нигде не анонсировался.
Ранее Джонсон публично заявил, что британцы собираются прислать Украине дополнительную партию мощного вооружения на миллиарды гривен. Среди которого будут и зенитные комплексы Starstreak.
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