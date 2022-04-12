Соперница Макрона и "подруга" путина удивила позицией по россии

Кандидат в президенты Франции хочет сохранить большинство санкций против рф.

Во Франции прошел первый тур президентских выборов. Действующий президент Эммануэль Макрон обошел ультраправого кандидата Марин Ле Пен, которой пришлось объяснять свою позицию по Украине.

Об этом сообщает bbc.

Сообщается, что Ле Пен, которую ранее связывали с президентом рф владимиром путиным, хочет сохранить большинство санкций против россии. Однако кандидатка в президенты заявила, что продолжит покупать у россии и нефть, и газ, "чтобы французы не страдали от последствий санкций".

"Я полностью поддерживаю все остальные санкции", — заявила Ле Пен в интервью France Inter Radio.

Ранее Ле Пен поддержала аннексию россией украинского Крыма, а в 2017 году призвала отменить международные санкции по этому вопросу. В 2014 году ее политическая партия получила кредит в российском банке, якобы имеющем связи с Кремлем.

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Ранее сообщалось, что большинство кандидатов на пост президента Франции во втором туре призвали голосовать за Макрона.

Напомним, Макрон ранее заявил, что не видит никаких причин соглашаться на требование россии о переходе на рубли в платежах за газ.