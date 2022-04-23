Укр

В Германии сказали, до какого предела будут помогать Украине

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Министр финансов Германии Кристиан Линднер Новость обновлена 23 апреля 2022, 17:46
Министр финансов Германии Кристиан Линднер

Кристиан Линднер заявил, что Германия не будет ставить под угрозу свою собственную безопасность

Министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что его страна должна поддерживать Украину, не ставя под угрозу собственную безопасность и обороноспособность НАТО.

Линднер сказал об этом в субботу, 23 апреля, на партийной конференции в Берлине, сообщает Reuters.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

"Мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы помочь Украине победить, но пределом этической ответственности является угроза нашей собственной безопасности и угроза обороноспособности территории НАТО", — заявил министр финансов Германии.

Линднер подчеркнул, что он выступает за поддержку Украины тяжелым вооружением, но что Германия не должна становиться стороной в войне.

Напомним, что министр финансов Германии Кристиан Линднер после начала полномасштабного вторжения россии 24 февраля заявил, что "Украине осталось несколько часов". По словам посла Украины в ФРГ Андрея Мельника, немецкий министр тогда сидел с вежливой улыбкой и говорил так, будто поражение украинцев давно зафиксировано.

Однако Украина борется с российскими оккупантами вот уже 59-й день. На сегодняшний день самые горячие направления фронта остались неизменными — Донбасс и юг.

Теги:
#Украина #Германия #НАТО #Война #Кристиан Линднер
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