Укр

Турция вонзила нож в спину россии: подробности

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Дмитрий Кулеба и Мевлют Чавушоглу Новость обновлена 23 апреля 2022, 19:56
Дмитрий Кулеба и Мевлют Чавушоглу

Россиянам летать в Сирию станет сложнее.

В субботу, 23 апреля, на 59-й день полномасштабного вторжения рф в Украину стало известно, что Турция ввела ограничения для полетов российских самолетов в своем воздушном пространстве.

Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, передает РИА Новости.

Чавушоглу отметил, что российским военным и гражданским самолетам теперь запрещено летать в Сирию через воздушное пространство Турции. Это решение было принято в связи с истеканием договора на соответствующие полеты.

"Турция закрыла небо для российских военных и гражданских самолетов, направляющихся в Сирию. Разрешение на полеты было выдано на три месяца и закончилось в апреле. Турция не участвует в санкциях против РФ, поэтому российские компании могут вести бизнес в республике", — заявил Чавушоглу.

Ранее в Турции заявили, что в НАТО хотят, чтобы Украина и россия продолжали воевать.

Напомним, разработчик турецкого "Байрактара" похвалился новым достижением беспилотника с украинским двигателем.

Теги:
#Украина #Россия #Война с Россией
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