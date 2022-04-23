Турция вонзила нож в спину россии: подробности
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 32
Россиянам летать в Сирию станет сложнее.
В субботу, 23 апреля, на 59-й день полномасштабного вторжения рф в Украину стало известно, что Турция ввела ограничения для полетов российских самолетов в своем воздушном пространстве.
Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, передает РИА Новости.
Чавушоглу отметил, что российским военным и гражданским самолетам теперь запрещено летать в Сирию через воздушное пространство Турции. Это решение было принято в связи с истеканием договора на соответствующие полеты.
"Турция закрыла небо для российских военных и гражданских самолетов, направляющихся в Сирию. Разрешение на полеты было выдано на три месяца и закончилось в апреле. Турция не участвует в санкциях против РФ, поэтому российские компании могут вести бизнес в республике", — заявил Чавушоглу.
Ранее в Турции заявили, что в НАТО хотят, чтобы Украина и россия продолжали воевать.
Напомним, разработчик турецкого "Байрактара" похвалился новым достижением беспилотника с украинским двигателем.
- Дата публикации
-
- Категория
-