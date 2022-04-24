Оружие Украине, российский газ и война НАТО с россией: 5 ключевых тезисов из большого интервью Шольца

Канцлер ФРГ объяснил свою позицию по поставке оружия Украине и тому, кто виновен в развязной войне

Немецкий канцлер Олаф Шольц, над которым нависла угроза потери должности из-за нерешительности в военной помощи для Украины, дал большое интервью немецкому изданию Der Spiegel, в котором попытался объяснить свою позицию по поводу войны россии против Украины, а также касающихся ее вопросов.

Украинское интернет-издание "Европейская правда" с разрешения немецких коллег сделало украинский перевод большого интервью, из которого мы выбрали ключевые цитаты политика по 5 главным темам:

Оружие

"Возможности Бундесвера поставлять оружие из своего арсенала в целом исчерпаны".

"Мы обязательно доставим все, что еще осталось – противотанковые средства, противотанковые мины и артиллерийские боеприпасы. … это снова будет оборонное вооружение и минометы. Мы платим за это снабжение".

"Мы доставили оружие для боев на востоке Украины. Сейчас быстро доставляем БТРы и артиллерию".

"Надо поставлять такую военную технику, которую можно пустить в бой без длительной учебы и без участия наших военных. Быстрее всего это сделать с помощью оружия из бывших советских запасов, с которым украинцы хорошо знакомы. Поэтому ни одно государство НАТО до сих пор не поставляло Украине западные боевые танки, а в Украину поступает бронетехника из восточных членов Альянса. В то же время мы можем восполнить немецкими танками пробелы, которые образуются в вооружении наших партнеров".

"А в среднесрочной перспективе мы передадим Украине также западное оружие, усилив ее обороноспособность".

Не стать участником войны

"Я не считаю оправданным, чтобы Германия и НАТО стали участниками войны в Украине".

"Это не вопрос страха, это вопрос политической ответственности. Мы должны избежать прямого военного столкновения между НАТО и высоковооруженной ядерной сверхдержавой, каковой является россия, и до сих пор делаю все возможное, чтобы предотвратить эскалацию, которая приведет к третьей мировой войне. Надо избежать ядерной войны".

На вопрос "почему вы думаете, что поставки танков из Германии имели бы такие ужасающие последствия":

"Нет инструкции где было бы написано, что делает нас стороной конфликта. Правила сейчас переписываются каждый день; есть уроки, которые нам еще предстоит усвоить. Поэтому приходится тщательно обдумывать и координировать каждый наш шаг".

На вопрос "почему вы не можете четко сказать: "если мы доставим танки, есть угроза ядерного удара":

"Извините, но такие упрощения – это дорога в никуда! Я придерживаюсь своей позиции. Мы будем рассматривать все опции: осторожно, постоянно оценивая ситуацию в консультации с нашими ближайшими союзниками. Германия не будет действовать самостоятельно".

Цель Шольца в войне россии против Украины

"Должно быть перемирие, и россия должна отвести войска. Должно быть мирное соглашение, которое позволит Украине защитить себя в будущем. А мы вооружим украинцев, чтобы их безопасность была гарантирована. И мы остаемся готовы стать государством-гарантом".

Не будет "мира на навязанных условиях", как себе представлял путин".

"Условия мирного соглашения сформулирует Украина, никто не может этого делать за них".

Российский газ

"Я не вижу, как газовое эмбарго может завершить войну. Если бы путин прислушивался к экономическим соображениям, он никогда бы не начал эту безумную войну".

"Вы предполагаете, что эти наши решения (блокировка эмбарго на российский газ — ред.) преследуют цель заработать денег. А на самом деле мы хотим избежать ужасного экономического кризиса с потерей миллионов рабочих мест, с закрытием производств, которые никогда больше не откроются. Такие серьезные последствия для Германии и всей Европы оказали бы серьезное влияние на финансирование восстановления Украины. Поэтому я ответственно утверждаю: мы не можем допустить этого (газового эмбарго – ред.)".

"Что касается зависимости от российского газа, нужно заранее убедиться, что можно найти других поставщиков в течение очень короткого времени. Для этого Германии нужно бы построить терминалы сжиженного природного газа (СПГ) и инфраструктуру для альтернативного импорта восточногерманских нефтеперерабатывающих заводов, даже без экономической выгоды. Это (то, что терминалы СПГ не были построены – ред.) – настоящая ошибка, которая беспокоит меня уже долгое время".

"Правильным ответом было бы стать более независимым от российского импорта или, по крайней мере, создать технические условия для этого. Но "задним умом" я говорю, что мы уже должны были ответить на аннексию Крыма некоторыми санкциями, которые мы сейчас ввели. Это имело бы эффект".

"Мы должны были диверсифицировать свой импорт гораздо раньше. И было бы правильно ускорить переход на возобновляемые источники энергии, став независимыми от импорта и использования ископаемых ресурсов".

путин – агрессор

"И бывший министр иностранных дел (Франк-Вальтер Штайнмайер — ред.), и бывший канцлер (Ангела Меркель – ред.) стремились создать в Европе порядок, в котором ни одна страна не вдирается в другую, и их нельзя за это винить. Они сделали все возможное, чтобы предотвратить войну, которую мы сейчас, к сожалению, переживаем. В том, что это не удалось сделать, виноваты не Меркель со Штайнмайером, а империализм путина, нарушивший все достигнутые договоренности. Агрессор – это путин, никто другой".

Как сообщалось, 21 апреля стало известно, что немецкое правительство сократило список на поставку тяжелого вооружения Украине.