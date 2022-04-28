Укр

путина приодели в тюремную робу и выставили напоказ

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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путин с бананом на голове Новость обновлена 28 апреля 2022, 19:36
путин с бананом на голове

Кровавого диктатора в тюремной робе увидели все

В немецком городе Кельн появился баннер с изображением президента россии путина в арестантской одежде и с бананом на голове с призывом Put in Prison, то есть "отправьте в тюрьму". Забавно, что призыв созвучен с фамилией диктатора.

Таким образом поддержать Украину в войне с российским агрессором решил немецкий художник Томас Баумгертель.

Свежие факты и аналитика — достоверно о войне с россией

Размеры баннера 10х6 метров. В Инстаграме художник написал, что это заявление его и его команды против войны в Украине, которую развязал путин.

Размеры баннера 10х6 метров
Размеры баннера 10х6 метров

Баумгертель известен в Германии под псевдонимом Bananensprayer, а все из-за его рисунков бананов на стенах по всему миру.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинские художники и иллюстраторы переосмыслили информационные плакаты 80-летней давности. Авторы в работах сравнили Вторую мировую с захватнической войной россии в Украине.

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#Путин #Рисунки
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