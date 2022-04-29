Укр

Соседка Украины изменила правила пересечения границы: что нужно знать

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Автор
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Украинцам стоит позаботиться о документах, подтверждающих личность Новость обновлена 29 апреля 2022, 13:48
Украинцам стоит позаботиться о документах, подтверждающих личность

Украинцам не требуются визы или дополнительные документы

Граждане Украины, которые покинули территорию родной страны из-за российской агрессии, но уже приняли решение вернуться, получат "облегчение" обратного пути. Так, если домой возвращаться транзитом через Румынию, местные пограничники и правоохранители не будут требовать у вас кучу документов, а лишь один — любой, который подтверждает личность.

Об этом сообщает ресурс Visit Ukraine, передает "Телеграф".

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На такой шаг в Румынии пошли из гуманитарных соображений. Так, все украинцы, которые оказались в Европе после 24 февраля, не имея на руках действительного документа, разрешающего выезд за границу, все равно смогут вернуться домой.

Для этого им понадобится наличие:

  • внутреннего паспорта гражданина Украины (книжечка или ID-карта);
  • небиометрического загранпаспорта гражданина Украины (включительно с отметкой о продлении срока действия);
  • свидетельства о рождении;
  • для детей — информации в паспорте одного из родителей о наличии ребенка.

Нужны не все эти документы, а только какой-то один из них. Правила работают только на ТРАНЗИТНОЕ перемещение внутри Румынии и через ее границу. Это значит, что люди, выехавшие конкретно в Румынию, подобных привилегий не имеют.

Также если у человека нет ни одного из вышеперечисленных документов, ему для транзита может подойти проездной документ ребенка или специальное свидетельство на возвращение. В отдельных случаях некоторые кейсы могут решаться в индивидуальном порядке.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, кому из украинцев может грозить тюрьма за пересечение границы с нарушением украинского законодательства. Подробней об этом — в нашем материале.

Также мы писали о простом алгоритме пересечения границ европейских стран с домашними питомцами.

Теги:
#Украина #Россия #Граница #Война #Пересечение границы
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