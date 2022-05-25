Принц Чарльз прилетел к украинским беженцам и рассказал, как относится к войне

Британская королевская семья поддерживает Украину

В среду, 25 мая, на 91-й день полномасштабного вторжения рф в Украину Принц Уэльский прибыл в Румынию, чтобы поддержать украинских беженцев.

Об этом сообщает ВВС

Принц Чарльз решил своими глазами увидеть, какую помощь получают украинские беженцы, которых в Румынии уже около миллиона (только Польша приняла украинских беженцев больше, — Ред.). Член британской королевской семьи посетил центр для беженцев близ Бухареста и встретился с украинскими семьями, приехавшими за едой и одеждой. Принц Уэльский решительно осудил войну, назвав ее "жестокой агрессией" против Украины.

Принц Чарльз в Румынии посетил центр для украинских беженцев

Добавим, что это был первый визит высокопоставленного члена королевской семьи в регион с начала полномасштабного вторжения рф в Украину. От Бухареста до украинской границы около 200 км.

Ранее сообщалось, что в Украину с миротворческой миссией приезжала голливудская звезда Анджелина Джоли. Звезда кино и посол доброй воли ООН была замечена во Львове. Украинцы тут же начали шутить и делать мемы о приезде суперзвезды. К слову, Джоли приехала в Украину по личной инициативе.