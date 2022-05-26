В ЕС опять заговорили о мирных переговорах между Украиной и россией: кто поддержал

Италия, Венгрия и Кипр хотят перемирия между Украиной и россией

Часть стран Евросоюза продолжает настаивать на прекращении огня между россией и Украиной и возобновлению мирных переговоров.

Об этом сообщает агентство Reuters, которое смогло получить доступ к проекту резолюции саммита ЕС, запланированного на 30-31 мая.

В тексте проекта документа говорится, что ЕС остается "непоколебимым в своем стремлении помочь Украине осуществить ее неотъемлемое право на самооборону от российской агрессии", а в нем не упоминается о необходимости проведения переговоров.

Вместе с тем источники издания сообщают, что на внесении этого пункта в резолюцию настаивал посол Италии. Также он предлагал указать достижение немедленного прекращения огня, как одну из приоритетных целей ЕС.

Позицию Италии также поддержали Венгрия и Кипр, которые наиболее критически относятся к шестому пакету санкций ЕС. Так Венгрия выступает против ограничения на поставки энергоносителей, а Кипру не понравилось предложение запретить продажу недвижимости россиянам.

Однако среди стран ЕС есть и сторонники жесткой линии в отношении россии. Среди них Польша и страны Балтии. В частности дипломат из Латвии и вовсе настаивал на внесение в резолюцию более конкретных формулировок и увеличения военной помощи для Украины.

Стоит отметить, что ранее жесткую позицию высказала президент Европарламента Роберта Мецола. В частности она заявила, что не желает слышать от европейских политиков разговоры о "сохранении лица" российскому диктатору владимиру путину.