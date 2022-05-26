Венгрия запретит "бензиновый туризм" для украинцев: подробности

Венгрия заботится о своих гражданах

Власти Венгрии, которые недавно объявили о чрезвычайном положении в стране из-за войны в Украине, вводят ограничения на заправку на АЗС для автомобилей с невенгерскими регистрационными номерами.

Об этом сообщает Hirado.hu.

С пятницы, 27 мая, на венгерских заправках смогут заправляться лишь автомобили с венгерскими номерами. Добавим, что речь идет только о заправках на АЗС, где правительство финансирует скидку на горючее. На обычных АЗС с рыночными ценами ничего не поменяется и авто с иностранными номерами будут заправляться. В Венгрии отметили, что в стране появилось такое явление как "бензиновый туризм" и иностранные граждане начали злоупотреблять замороженной ценой на бензин.

"Правительство решило, что с пятницы на заправках смогут заправляться только автомобили с венгерской регистрацией", — сказал руководитель офиса премьер-министра Гергей Гуйяш.

Напомним, Венгрия стала одной из трех стран ЕС, которые призвали Украину к переговорам с россией.

Ранее сообщалось, что новоиспеченный президент Венгрии Каталина Новак обрушилась на рф с обвинениями.