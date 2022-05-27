"Украинцам вход запрещен": в Чехии разгорелся скандал

Владельцы пражских бутиков все еще вынуждены оправдываться

В Чехии разгорелся скандал, прямо касающийся украинских граждан, что нашли убежище от войны в этой стране. Несколько дней подряд сеть обсуждала фотографии нескольких магазинов в Праге, которые якобы запретили украинцам вход. На поверку эта информация оказалась неправдивой.

Детально ситуацию описало чешское издание Denik.cz.

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Изначально скандальные снимки нескольких пражских бутиков с запрещающими сине-желтыми знаками на входе опубликовали в онлайн-журнале Prague Morning. Даже после появления возмущения и обвинений в фейковости информации журналисты доказывали свою правоту и отстаивали подлинность фото. Интересно, что сейчас уже они удалили все новости — как на сайте, так и в социальных сетях.

Скандальные фото с табличками о "запрете" для украинцев

Все потому, что проверка показала — фото являются подделкой. Это подтверждали и реальные фото тех же магазинов, и люди, которые живут по соседству с бутиками. Удивлены такими скандальными заявлениями и представители самых магазинов. Продавцы говорят, что никогда подобного не видели на фасаде зданий.

Фасад магазина чистый, там висит совершенно другое объявление

По словам Марселы Абдель Фаттах, собственницы одного из магазинов, попавших в скандал, ей теперь ежедневно приходится отвечать на десятки сообщений и претензий.

"К нам обращаются клиенты и знакомые, и я должна всем объяснять, что это фейковая фотография", — жалуется женщина, добавляя, что это забирает у нее очень много времени.

Магазин с другого ракурса. На второй витрине наклейки тоже отсутствуют

Вполне возможно, что автором вброса были россияне, ведь именно их пропаганда сейчас активно использует лживые снимки, чтобы дискредитировать украинцев. Интересно, что в Prague Morning отказались раскрыть источник, из которого они получили фото, хотя и до конца утверждали об их подлинности.

Стоит отметить, что для российских граждан создание фейков является чем-то обыденным. Как уже писал "Телеграф", постановкой, скорее всего, оказался и недавний визит путина в госпиталь к раненым военным на войне в Украине. Пользователи сети обратили внимание на некоторые детали, что вызывают сомнения.

Лживые заявления со стороны россии регулярно звучат даже на самых высоких уровнях — к примеру, из уст постпреда рф в ООН.