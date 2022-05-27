"Украинцам вход запрещен": в Чехии разгорелся скандал
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Владельцы пражских бутиков все еще вынуждены оправдываться
В Чехии разгорелся скандал, прямо касающийся украинских граждан, что нашли убежище от войны в этой стране. Несколько дней подряд сеть обсуждала фотографии нескольких магазинов в Праге, которые якобы запретили украинцам вход. На поверку эта информация оказалась неправдивой.
Детально ситуацию описало чешское издание Denik.cz.
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Изначально скандальные снимки нескольких пражских бутиков с запрещающими сине-желтыми знаками на входе опубликовали в онлайн-журнале Prague Morning. Даже после появления возмущения и обвинений в фейковости информации журналисты доказывали свою правоту и отстаивали подлинность фото. Интересно, что сейчас уже они удалили все новости — как на сайте, так и в социальных сетях.
Все потому, что проверка показала — фото являются подделкой. Это подтверждали и реальные фото тех же магазинов, и люди, которые живут по соседству с бутиками. Удивлены такими скандальными заявлениями и представители самых магазинов. Продавцы говорят, что никогда подобного не видели на фасаде зданий.
По словам Марселы Абдель Фаттах, собственницы одного из магазинов, попавших в скандал, ей теперь ежедневно приходится отвечать на десятки сообщений и претензий.
"К нам обращаются клиенты и знакомые, и я должна всем объяснять, что это фейковая фотография", — жалуется женщина, добавляя, что это забирает у нее очень много времени.
Вполне возможно, что автором вброса были россияне, ведь именно их пропаганда сейчас активно использует лживые снимки, чтобы дискредитировать украинцев. Интересно, что в Prague Morning отказались раскрыть источник, из которого они получили фото, хотя и до конца утверждали об их подлинности.
Стоит отметить, что для российских граждан создание фейков является чем-то обыденным. Как уже писал "Телеграф", постановкой, скорее всего, оказался и недавний визит путина в госпиталь к раненым военным на войне в Украине. Пользователи сети обратили внимание на некоторые детали, что вызывают сомнения.
Лживые заявления со стороны россии регулярно звучат даже на самых высоких уровнях — к примеру, из уст постпреда рф в ООН.