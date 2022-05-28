Беспрецедентное для Германии решение: Шольц резко высказался по поводу поставок оружия Украине

Шольц выступает за беспрецедентный для Германии шаг

Канцлер Германии Олаф, который в последнее время использует все более жесткую проукраинскую риторику касательно развязанной россией против Украины войны, выступил с историческим для ФРГ заявлением об отправке немецкого оружия прямо в зону боевых действий в Украине.

Об этом Шольц заявил на Немецком католическом съезде в Штутгарте, пишет издание Der Spiegel.

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Во время своего выступления Шольц заяви, что для него "совершенно ясно: путину не может сойти с рук его циничная, бесчеловечная война".

Именно поэтому, подчеркнул канцлер ФРГ, введены жесткие санкции против россии, а также гуманитарная, экономическая и финансовая поддержка Украины.

"И, следовательно, также доставка оружия в ​​​​зону боевых действий — то, чего мы никогда не делали как Федеративная Республика", — добавил федеральный канцлер.

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Шольц также подчеркнул, что его позиция по этому поводу ясна: "Мы решили помочь жертвам этой агрессивной войны, чтобы несправедливость не восторжествовала над правом, чтобы грубая сила не возобладала как средство политики".

Как сообщалось, 22 мая Олаф Шольц заявил, что Германия в скором времени передаст Украине летальное оружие из согласованного украинской стороной списка.