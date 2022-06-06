Поставка танков Украине от Германии - Spiegel назвал причину промедления

В Германии боятся повторения истории

Поставка оружия в Украину от Германии уже стала нарицательной из-за своей скорости — правительство европейской страны колеблется, передавать ли нашей стране тяжелое вооружение. Немецким журналистам стала известна вероятная причина такой ситуации.

Издание Spiegel ссылаясь на источники пишет, что это связано с частичным недоверием Берлина к официальному Киеву и опасениями, что танки могут быть использованы для атаки на россию.

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Отметим, что в Украину из Германии тяжелое вооружение не поставлялось, обещанные ранее системы, в частности зенитная IRIS-T SLM, вероятно, будет доставлена ​​лишь осенью.

Почему Германия не дает Украине тяжелое вооружение

Издание сообщает, что в немецком правительстве изначально не верили, что у Украины есть шанс сопротивляться и помогали необходимым минимумом, например касками. Дальнейшие шаги канцлер Олаф Шольц принимал под давлением. Украинская позиция у некоторых политиков вызывает недовольство, в партии социал-демократов Германии считают наглыми заявления, что Украина устала ждать вооружения от Германии.

Источники газеты сообщили, что хоть танковое эмбарго и не обсуждалось в НАТО, но согласие по этому вопросу существует между основными странами. А Германия стать первой страной-поставщиком не сможет "по историческим причинам".

"Украина может стать слишком самоуверенной", — утверждают собеседники журналистов и высказывают мнение, что при победах украинские военные могут перейти через границу и немецкие танки снова будут в россии.

Необходимость немецкого оружия

Как пишет издание, поставки могли бы начаться раньше, но политической воли не было. За последнее время сократились поставки даже легкого вооружения с конца марта по конец мая — только две. Немецкая разведка считает, что российские войска могу захватить Донбасс до августа, и скорость поставок имеет значение. При этом даже после принятия решения о поставке бронетехники, на ее ремонт и подготовку уйдут месяцы.

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Ранее "Телеграф" писал, что Германия принимает участие в поставках оружия в Украину опосредованно — передавая третьим странам более современное вооружение взамен того, которое они отправят в нашу страну.

Германии также было дано подобное разрешение на отправку танков от Швейцарии, но Leopard частично лишены необходимых деталей конструкции.