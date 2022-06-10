Обезьянья оспа подобралась вплотную к Украине: что это такое и как уберечься

Первый случай заболевания обнаружили в соседней Польше

В пятницу, 10 июня, в Польше официально подтвердили первый случай обезьяньей оспы — опасного заболевания, более 100 случаев которого уже зафиксировано в других странах Европы.

Об этом на брифинге в Лодзе сообщил министр здравоохранения Польши Адам Недзельский. По его словам, подозрений на эту болезнь было гораздо больше.

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"У нас было около 10 подозрений на обезьянью оспу, образцы исследуются. 10 июня – это первый день, когда есть подтвержденный случай", — сообщил глава Минздрава Польши.

При этом представитель министерства Войцех Андрусевич уточнил, что пациент находится в изоляции. Информацию о том, в каком регионе Польши подтвердили первый случай обезьяньей оспы, он не предоставил.

Что такое оспа обезьян?

По данным ВОЗ, обезьянья оспа — редкое инфекционное заболевание, распространенное в отдаленных районах Центральной и Западной Африки. Оно передается при прямом контакте с кровью, биологическими жидкостями, пораженной кожей или слизистой инфицированных лиц или животных.

Еще один путь передачи – употребление в пищу мяса инфицированных животных, которое не было должным образом обработано.

Наиболее распространенные симптомы оспы обезьян: жар, сильная головная боль, воспаленные лимфоузлы, боли в спине и мышцах, сильная слабость. Через несколько дней после появления температуры у человека появляется сыпь на теле — в большинстве своем на лице, ладонях и стопах, которые превращаются в пузырьки с жидкостью, а затем лопают и становятся рубцами.

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Как избежать болезни?

Избегайте контакта с животными, которые могут иметь вирус.

Избегать контакта с любыми материалами, которые были в контакте с больным животным.

Изолировать инфицированных пациентов.

Соблюдать гигиену рук после контакта с инфицированными животными или людьми.

Пользоваться средствами индивидуальной защиты при уходе за больными пациентами.

Напомним, что министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко в интервью "Телеграфу" рассказал об угрозах возникновения инфекционных заболеваний во временно оккупированных городах.