Поляки придумали шутку об армии россии: теперь ее знают во всем мире

Его успели выучить все участники клуба "Рамштайн"

Глава Министерства обороны Украины Алексей Резников поделился остроумной шуткой о российском флоте, которую придумали поляки. По словам министра, теперь ее знают все министры обороны клуба "Рамштайн", которые объединились для помощи Украине.

Об этом глава украинского оборонного ведомства написал на своей странице в Facebook. Алексей Резников благодарил подписчиков за поздравление ко дню рождения, которое праздновал накануне, потому и поделился забавным тостом.

Надежный источник новостей о войне – подпишись на наш Telegram

"Поделюсь с вами польским тостом, который я выучил от наших друзей в Варшаве и, конечно, этот тост уже знают все министры обороны стран клуба "Рамштайн": "За российский военный флот, до дна!"" — написал Резников.

Напомним, что несколькими днями ранее украинские защитники попали в российский буксир "Василий Бех", который вез боеприпасы, вооружение и личный состав черноморского флота на остров Змеиный.

Перед этим бойцы Вооруженных сил Украины "демилитаризовали" российский корабль "Всеволод Бобров", считавшийся одним из новейших в российском флоте. С таким же успехом произошла вспышка на борту российского фрегата "Адмирал Макаров".

А самой большой победой наших воинов в море стал флагман Черноморского флота РФ крейсер "Москва", ликвидированный двумя украинскими ракетами "Нептун". Теперь "Москва" официально является культурным подводным наследием Украины, ведь утонула в территориальных водах нашей страны. Вполне вероятно, что большинство экипажа, находившегося на борту корабля, погибло при взрыве.