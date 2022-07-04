Словакия передаст Украине свои истребители: подробности

Словакия на время останется без прикрытия с неба, но ее прикроет Чехия

Украина может получить истребители МиГ-29 от Словакии до того, как Братислава получит заказанные истребители F-16. На это время Чехия поможет Словакии в охране воздушного пространства.

Об этом объявил 3 июля премьер-министр Словакии Эдуард Хегер на встрече с главой чешского правительства Петером Фиалой, сообщает чешский телеканал CT24.

При этом Хегер при этом отметил, что не будет раскрывать подробности передачи техники Украине.

"Я не хочу об этом говорить подробно, потому что нас и Украина попросила эту технику не специфицировать", — сказал он.

В свою очередь премьер Чехии заверил словацкого коллегу, что его страна поможет соседям.

"Я думаю, что это прекрасный пример не только оборонного сотрудничества, но и доверия. Мы будем помогать Словакии, пока в ее распоряжении не появятся новые самолеты. И мы рассчитываем на то, что кто-то снова нам поможет, если у нас возникнут проблемы", — сказал он, подчеркнув, что это в интересах Чехии.

Хегер подсчитал, что его стране потребуется помощь чешских истребителей примерно на год

Как сообщалось, впервые разговоры о передаче словацких истребителей Украине прозвучали еще в апреле. Тогда премьер страны Эдуард Хегер объяснил, что обслуживанием этих самолетов занимались российские компании, но после начала вторжения в Украину речи о продолжении сотрудничества более идти не могло. Поэтому дальнейшая эксплуатация МиГ-ов для Словакии стала рискованной.