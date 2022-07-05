Необычный памятник украинским матерям в центре Праги взбесил россиян

В созданной скульптуре заложено много национальных образов, но россиянам этого не понять

На одной из центральных улиц чешской Праги недавно появилась футуристическая скульптура под названием "Венок". Местная художница Вероника Псоткова решила посвятить свой труд украинским матерям, многие из которых из-за войны были вынуждены бежать за границу, чтобы спасти своих детей. В целом же женщина решила воздать хвалу всем тем украинкам, кто так или иначе пострадал от вторжения армии рф.

Как сообщает издание "Винегрет", необычный памятник, материалом для которого послужила оцинкованная сетка-рабица, можно отыскать в Праге по адресу Dlouhá 731/33. Очертания призрачной женщины с высоким венком на голове буквально парят над домами в нескольких метрах над землей.

Выглядит такая скульптура весьма непривычно и одновременно магически. Объяснения от ее авторки сразу помогают понять, почему — она пыталась совместить и традиционные для Украины элементы (как тот же венок), так и некоторые языческие традиции.

"Издавна украинский венок имел солнечную символику, — говорит Вероника Псоткова. — Это также символ славы, победы, счастья, успеха, мира, целомудрия, молодости и женственности".

Однако задумка чешской художницы пришлась по вкусу далеко не всем. И больше всего злости, неприятных шуток и критики Псотковой досталось от российских граждан. В ру-сегмента соцсетей эту скульптуру высмеяли вдоль и поперек, даже сравнив ее со своей страшной Аленкой.

Впрочем, стоит отметить, что у россиян никогда не было вкусы на памятники. Так, на временно оккупированных территориях Украины они могут устанавливать только камни, а не полноценные скульптуры. Ну или увековечивать украинскую бабушку, которая по ошибке вышла к оккупантам с советским флагом.