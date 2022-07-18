Остановить любой ценой: канцлер Германии жестко высказался касательно россии и путина

НАТО уже не исключает возможность нападения россии на территории альянса, заявляет Шольц

Введенные за широкомасштабное вторжение в Украину санкции в отношении россии продлятся еще долгое время и это будет сопровождаться трудностями для европейцев, однако "неоколониальный" курс российского диктатора владимира путина должен быть остановлен любой ценой.

Такое убеждение выразил канцлер Германии Олаф Шольц в колонке для Frankfurter Allgemeine Zeitung в воскресенье, 17 июля, передает DW.

"То, что нам, возможно, придется сохранять наши санкции в течение длительного времени, было понятно с самого начала", — отметил он

При этом канцлер Германии подчеркнул, что в случае установления мира в конфликте с Украиной на навязанных россией условиях не будет отменена ни одна штрафная мера.

Олаф Шольц убежден, что если сейчас не дать отпор агрессии путина против Украины, она будет продолжаться. Более того, отметил глава немецкого правительства, НАТО уже не исключает возможность нападения россии даже на территории альянса.

"Если позволить, чтобы это сошло путину с рук, значит, сила может нарушать закон практически без последствий. Тогда, в конечном счете, наша собственная свобода и безопасность также окажутся под угрозой", — подчеркивает он.

При этом он отметил сложности, с которыми уже сталкивается, в том числе, Германия из-за введенных обеими сторонами ограничений, однако призывает немцев к выдержке и напомнил, что правительство страны приняло решение о двух пакетах помощи на сумму 30 миллиардов евро.

Как сообщалось, ранее в Еврокомиссии сообщили о сроках разработки следующего, восьмого санкционного пакета против россии.