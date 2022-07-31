Бывший советник путина, сбежавший из рф, попал в реанимацию в Европе: что известно

Известный российский политик лечится в Европе

Бывший российский политик Анатолий Чубайс, который покинул россию после начала полномасштабного вторжения рф в Украину, находится в реанимации.

Об этом сообщила российская журналистка Ксения Собчак в telegram со ссылкой на слова самого Чубайса. Россиянин находится в одной из европейских больниц.

"Чубайс в реанимации. Говорила только что с Авдотьей (жена Чубайса, — ред.). Состояние нестабильное. Стало плохо внезапно начали отниматься руки и ноги. Вот комментарий лично Анатолия Борисовича: "Я госпитализирован в одну из европейских клиник с диагнозом синдром Гийена-Барре. Состояние средней тяжести, стабильное", — сообщила Собчак.

По данным Всемирной организации здравоохранения, синдром Гийена-Барре — это редкое состояние, при котором иммунная система человека поражает собственные периферические нервы. Синдром может поражать людей в любом возрасте, но чаще всего он встречается у взрослых людей и у мужчин. Тяжелые случаи синдрома наблюдаются редко, но они могут приводить практически к полному параличу. Большинство людей полностью выздоравливают даже в самых тяжелых случаях болезни. Синдрому Гийена-Барре нередко предшествует та или иная инфекция, которая может быть бактериальной или вирусной.

Напомним, в рф прошла целая череда странных смертей бывших высокопоставленных чиновников. К примеру, в столице рф нашли расстрелянной семью топ-банкира, а тело топ-менеджера, связанного с "Газпромом", нашли в Ленинградской области.

Кроме того, российский миллиардер Роман Абрамович ощущал симптомы отравления после участия в мирных переговорах в Киеве в начале марта.