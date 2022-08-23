Украина получит от Германии "зонтик" от ракет: детали
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Германия будет поставлять Украине тяжелое вооружение
Во вторник, 23 августа, на 181-й день полномасштабного вторжения рф стало известно, что в ближайшие недели в Украину будет поставлена система ПВО Iris-T.
Об этом во время брифинга во вторник заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, передает официальный Twitter ведомства. Сколько таких систем планируют передать нашей стране неизвестно.
"Система ПВО Iris-T будет поставлена Украине в ближайшие недели", — отметила Бербок.
Как ранее писал журналист Юрий Бутусов, зенитно-ракетный комплекс Iris-T SLM – это сверхсовременный комплекс средней дальности, который лучше любого российского ЗРК этого класса, в частности Бук-М3. Такой "зонтик" может прикрыть от всех видов самолетов, беспилотников, крылатых и некоторых баллистических ракет. К слову, Бутусов сообщал, что Украина получит один комплекс Iris-T SLM для обучения экипажа. Сколько таких боевых систем планируют передать Украине неизвестно.
Ранее сообщалось, что Германия и Канада согласовали передачу Украине очередного пакета военной помощи. Напомним, в начале августа ВСУ получили новую партию техники из Германии.