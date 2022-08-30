ЕС поставит в Украину миллионы таблеток для защиты от радиации

Европейская комиссия считает это "превентивной мерой безопасности"

Во вторник, 30 августа, на 188-й день полномасштабного вторжения рф стало известно, что Европейский Союз поставит в Украину 5,5 млн таблеток йодида калия для защиты населения от возможного радиационного облучения.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителей Европейской комиссии. По данным комиссии, таблетки были запрошены украинским правительством для "повышения уровня защиты" вокруг Запорожской АЭС.

Таблетки будут использоваться в "ограниченных сценариях, чтобы избежать поглощения вдыхаемого или проглатываемого радиоактивного йода щитовидной железой", — говорится в заявлении комиссии.

"Никакая атомная электростанция никогда не должна использоваться в качестве театра военных действий. Недопустимо, чтобы жизни гражданских лиц подвергались опасности. Все военные действия вокруг Запорожской АЭС должны быть немедленно прекращены", — добавил комиссар ЕС по кризисному управлению Янез Ленарчич.

Добавим, что CNN заметила в Киеве членов делегации МАГАТЭ, которые вскоре отправятся на ЗАЭС.

Ранее сообщалось, что после серии российских провокаций Запорожская АЭС впервые в истории оказалась отключенной от электросети. Позднее сотрудники станции вернули два энергоблока в украинскую энергосеть, предотвратив потенциальный взрыв.