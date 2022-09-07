Эрдоган сделал странный выпад в сторону Запада из-за войны в Украине

Реджеп Тайип Эрдоган посетил Сербию с рабочим визитом

В среду, 7 сентября, на 196-й день полномасштабного вторжения рф в Украину президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделал неоднозначное заявление касательно войны.

На совместной пресс-конференции со своим сербским коллегой Александром Вучичем в Белграде (Сербия) Эрдоган завил, что Запад проводит в отношении россии "политику, основанную на провокациях", передает Anadolu. Он отметил, что не согласен с подходами Запада по войне в Украине.

"Я открыто заявляю об ошибочности позиции Запада (по войне рф и Украины). Потому, что налицо действия Запада, основанные на провоцировании сторон. Заявляют о военной поддержке. Однако по факту, сколько есть на Западе залежавшегося оружия и металлолома, (все —, ред.) отправляют в Украину", — заявил президент Турции.

Эрдоган добавил, что в этой войне нет победителей, однако много проигравших, включая ЕС, которому рф перекрыла газ.

"Можете ли вы сказать, что на данный момент побеждает одна из сторон? Нет! У этой войны нет победителей, но очень много проигравших. Погибает большое число людей, а говорить о финансовой стороне неуместно. россия прекратила поставки газа, а цены в Европе взлетели. Сейчас (в европейских странах) повсеместно ищут пути преодоления зимнего сезона. Почему же вы раньше не думали об этом? Ведь в руках у россии важный ресурс. Вместо этого сейчас анализируют резервы газохранилищ", — подчеркнул президент Турции.

Ранее в Европе сравнили Эрдогана с президентом рф владимиром путиным. Напомним, недавно президент Турции заявлял, что война в Украине должна завершиться справедливым миром.