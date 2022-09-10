В Европарламенте призывают ускорить процесс поставок вооружений Украине

Нужно скорее оснастить армию Украины современным вооружением, убежден евродепутат Штефанец

Западу необходимо ускорить процесс поставок вооружений армии Украины и помочь победить в войне в кратчайшие сроки.

Об этом в комментарии Guildhall заявил депутат Европейского парламента от Словакии Иван Штефанец.

"Со своей стороны я полностью поддерживаю украинский вопрос. Действительно необходимо постараться ускорить процесс оказания военной помощи, чтобы оснастить армию Украины современным вооружением. В конце концов, Европейский Союз состоит из 27 государств с очень разными уровнями возможностей", — заявил политик.

Политик отметил, что Запад в действительности должен помочь Украине победить в войне в кратчайшие сроки.

"Я уверен, что прекращение войны отвечает интересам каждого участника международной политической арены. Однако Западу необходимо тщательно взвесить все шаги, которые предпринимаются для помощи украинцам из-за непосредственной угрозы эскалации конфликта. Я очень горжусь своей родной страной Словакией, которая оказала Украине значительную военную помощь, несмотря на уровень наших военных возможностей", — подытожил Иван Штефанец.

Ранее, экс-министр обороны Литвы и также депутат Европейского парламента Раса Юкнявичене заявила, что действительно Россия пытается затянуть войну в Украине, так как испытывает серьезные проблемы. При этом, по ее словам, цель Запада и Украины – победа в кратчайшие сроки, так как затягивание войны наносит экономический, политический и социальный ущерб для Украины и западных союзников.

Также, представитель Чехии в Европейском парламенте Маркета Грегорова заявила, что очищение от российского влияния на западные политические элиты и очищение от российских коррупционных денег являются факторами для скорейшего окончания войны в Украине.