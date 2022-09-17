Шольц сделал неожиданное заявление о разговорах с путиным

Шольц рассказал, как ведет разговор с кровавым диктатором

В субботу, 17 сентября, на 206 день полномасштабного вторжения рф в Украину стало известно, что канцлер Германии Олаф Шольц проводит разговоры с президентом рф владимиром путиным в дружеском тоне.

Об этом Шольц рассказал сам в интервью deutschlandfunk.de. Он отметил, что спустя большое количество разговоров с главой кремля видны подвижки, правда, ситуация не меняется, и украинцы продолжают страдать от агрессии рф.

"Если резюмировать все разговоры, которые я проводил с ним (президентом рф. — Ред.) в последнее время, то, безусловно, подвижки были", — заявил канцлер, добавив, что тон в переговорах с путиным "всегда дружеский", притом что у лидеров "очень разные взгляды".

Кроме того, канцлер Германии рассказал, что обсуждал с путиным не только войну в Украине, но и ряд гуманитарных вопросов, в частности экспорт украинского зерна, доступ к пленным солдатам для обеих сторон и Международного Красного Креста, а также ситуацию на Запорожской АЭС.

Напомним, в начале сентября Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон в один день заговорили о новых переговорах с главой кремля. При этом в августе Германия согласовала с Канадой новый пакет военной помощи для Украины.