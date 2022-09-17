"Украина должна уступить территории россии, Польше, Венгрии и Румынии": румынский политик сделал странное заявление (видео)
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Экс-министр Румынии порассуждал о территориях Украины по время презентации своей книги
В субботу, 17 сентября, на 206 день полномасштабного вторжения рф в Украину бывший румынский министр публично заявил, что Киев должен уступить территории сразу нескольким странам.
Соответствующее заявление бывший министр иностранных дел и образования Румынии Андрей Марга сделал во время пресс-конференции в городе Алба-Юлия, передает alba24.ro. Бывший румынский чиновник позволил себе ряд странных высказываний. Он заявил, что Украина находится в "неестественных границах" и должна уступить территории россии, Венгрии, Польше и Румынии.
"Мы находимся в совершенно особой ситуации. Я со всей ответственностью говорю, что Украина находится в неестественных границах. Она должна уступить Закарпатье Венгрии, Галицию — Польше, Буковину — Румынии и Донбасс и Крым — россии. Это территории других стран. Иначе будут конфликты", — сказал 76-летний Марга.
Экс-министр добавил, что мир в Европе возможен только путем соглашения между США, россией, Украиной, Германией и Китаем.
Добавим, подобное бредовое заявление недавно сделал экс-президент рф дмитрий медведев.
Напомним, власти Румынии поддержали Украину после начала полномасштабного вторжения рф и поставляли Украине вооружение, а президент этой страны Клаус Йоханнис посещал Киев в рамках летнего визита лидеров Германии, Италии и Франции.