Экс-министр Румынии порассуждал о территориях Украины по время презентации своей книги

В субботу, 17 сентября, на 206 день полномасштабного вторжения рф в Украину бывший румынский министр публично заявил, что Киев должен уступить территории сразу нескольким странам.

Соответствующее заявление бывший министр иностранных дел и образования Румынии Андрей Марга сделал во время пресс-конференции в городе Алба-Юлия, передает alba24.ro. Бывший румынский чиновник позволил себе ряд странных высказываний. Он заявил, что Украина находится в "неестественных границах" и должна уступить территории россии, Венгрии, Польше и Румынии.

"Мы находимся в совершенно особой ситуации. Я со всей ответственностью говорю, что Украина находится в неестественных границах. Она должна уступить Закарпатье Венгрии, Галицию — Польше, Буковину — Румынии и Донбасс и Крым — россии. Это территории других стран. Иначе будут конфликты", — сказал 76-летний Марга.

Экс-министр добавил, что мир в Европе возможен только путем соглашения между США, россией, Украиной, Германией и Китаем.

Добавим, подобное бредовое заявление недавно сделал экс-президент рф дмитрий медведев.

Напомним, власти Румынии поддержали Украину после начала полномасштабного вторжения рф и поставляли Украине вооружение, а президент этой страны Клаус Йоханнис посещал Киев в рамках летнего визита лидеров Германии, Италии и Франции.