Украинцы в опасности? В Латвии подожгли авто, принадлежащее беженцам (фото)

Всего поджигатели повредили два транспортных средства, но одно удалось спасти

Не лучший "флешмоб" насчет порчи имущества вынужденных беженцев из Украины добрался до Латвии. После серии поджогов в домах, где проживают украинцы в Германии, в латвийском городе Резекне сгорел автомобиль, принадлежащий нашим соотечественникам. Инцидент произошел рядом с гостевым домом, где постоянно проживает около 50-60 украинцев.

Подробности происшествия раскрывает местное издание tvnet.lv, передает "Телеграф". Также известно, что пострадал и автомобиль хозяина недвижимости, которая отдана под жилье для наших сограждан. Однако пожар во второй машине удалось более оперативно заметить и ликвидировать.

Инцидент произошел еще в ночь на пятницу, 7 октября. Гостевой дом Villa Roza стал убежищем для многих украинских семей на время полномасштабной войны с россией. Большинство из поселенцев — женщины с детьми.

Резекне на карте

Возгорание машин произошло с разницей в несколько часов. Первым пострадало именно украинское авто — жители дома до приезда пожарной службы пытались справиться с огнем самостоятельно, но особо в этом не преуспели.

Когда спасатели уехали, несколько девочек, живущих на втором этаже гостевого дома, заметили второй пожар. К счастью, пожарные не успели отъехать далеко, поэтому оперативно погасили и это возгорание. Именно после их возвращения к месту инцидента и было официально зафиксирован сам факт поджога.

Машина фактически превратилась в металлолом

До этого, как говорят очевидцы события, спасатели считали, что в машине произошло самовозгорание. При этом транспортное средство не использовалось несколько дней, поэтому фактически не имело никаких предпосылок к появлению внезапной искры.

По мнению хозяина Villa Roza Валерия Иванова, подпал автомобилей для этой местности Латвии является редкостью и в целом чрезвычайным событием. Поэтому исключать "покушение" именно на украинское имущество — на почве политической ненависти — не приходится. Впрочем, детали предстоит выяснить полиции, которая уже завела уголовное дело.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как в Эстонии наказали местного жителя за поджог украинского флага. Он демонстративно поиздевался над нашим государственным символом, выбросив его рядом с вокзалом. Поиски нарушителя длились около месяца.