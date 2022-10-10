Турция предложила новый формат переговоров с россией - без Украины. У Макрона ответили

Турецкий компромисс по поводу переговоров во Франции не восприняли

Франция не поддержала идею Турции, которая ранее предложила устроить переговоры по поводу войны в Украине без самой Украины. Речь шла об участии в диалоге рф и представителей четырех стран Запада: Соединенных Штатов, Великобритании, Франции и Германии. А возможным местом встречи назывался Стамбул.

МИД Франции, комментируя турецкое предложение, заявил — условия должны определять украинцы. Об этом сказал представитель французского внешнеполитического ведомства в ответ на вопрос "РИА Новости", сообщается в Телеграм-канале издания.

По словам французского представителя, Франция придерживается прежней позиции и выступает за то, что условия для переговоров о прекращении войны могут быть озвучены только украинской стороной.

Напомним, в недавнем интервью турецкий президент Реджеп Эрдоган немало говорил о войне в Украине, но некоторые высказывания политика были весьма неоднозначными. В целом же, Турция выступает против аннексии украинских территорий россией, но продолжает демонстрировать чудеса дипломатической "растяжки".

Как ранее сообщал "Телеграф", после массированного ракетного удара рф по городам Украины 10 октября президент Владимир Зеленский срочно созвонился с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Созывается срочное заседание "Большой семерки" (G7).