11 стран отреагировали на ракетные обстрелы Украины: путину напомнили об ответственности

Европейские лидеры призвали россию прекратить атаки

На фоне массированных обстрелов российскими оккупантами территории Украины лидеры стран-партнеров начали высказываться по этому поводу в поддержку украинцев. В частности, 11 европейских стран в совместном заявлении осудили ракетные атаки и предупредили россию, что военные преступления не имеют срока давности.

Об этом сообщило украинское издание "Европейская правда". Как говорится, речь идет об обнародованном заявлении, утвержденном президентами Болгарии, Черногории, Чехии, Эстонии, Литвы, Латвии, Северной Македонии, Польши, Румынии, Словакии и Венгрии.

"Напоминаем, что военные преступления и преступления против человечности не имеют срока давности и подпадают под юрисдикцию судов во всем мире. От имени наших стран требуем, чтобы россия немедленно прекратила атаки на гражданские объекты", — говорится в заявлении президентов.

Кроме того, они подчеркнули, что продолжат усилия, чтобы привлечь к ответственности всех виновных в военных преступлениях. Они также отметили, что ядерный шантаж со стороны официальных представителей россии неприемлем.

"В этом контексте мы подтверждаем наше обязательство защищать наши страны и союзников", — говорится в заявлении.

Как сообщал "Телеграф" ранее, президент Украины Владимир Зеленский срочно позвонил по телефону Макрону и Шольцу после массированных обстрелов. Было принято важное решение.