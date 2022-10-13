Макрон сделал радостное для кремля заявление: основное из интервью президента Франции

Президент много говорил о международной политике, не забыв упомянуть беларусь

Французский президент Эммануэль Макрон дал большое интервью местному телеканалу "Франция2". В нем остановился на нескольких политических моментах, кроме обещания дать Украине больше артиллерии и систем ПВО.

"Телеграф" собрал основное из тем, которые французский лидер упомянул в интервью. Среди прочего Макрон заявил, что продолжит общение с владимиром путиным.

"Когда будет необходимо, я буду говорить с ним", — заявил Макрон, отметив, что наступит момент, когда за стол переговоров придется сесть не только Украине и россии, но и всем заинтересованным сторонам. Французский президент считает, что когда пытаются построить мир — нужно разговаривать.

Также Макрон прокомментировал возможные меры Франции в ответ на ядерный удар россии по Украине. Он отметил, что и у россии, и у Франции есть ядерное оружие. "Наша доктрина хочет, чтобы мы избегали любой эскалации конфликта. Он не должен расширяться ни географически, ни вертикально, например, за счет химического оружия", — добавил Эммануэль Макрон. Баллистический ядерный удар по Украине по мнению французского лидера не ставит под сомнение фундаментальные интересы французской нации.

Что же касается менее приятных заявлений, то он предостерег александра лукашенко от войны с Украиной, отметив, что если он сделает это то поступит "вопреки совету своего народа". Также Макрон в очередной раз призвал к независимости Европы от российского газа. "россия сделала газ инструментом войны. Европе нужен взрыв независимости", — заявил он в интервью.

Ранее "Телеграф" сообщил, что на встрече лидеров большой семерки президент Украины Владимир Зеленский предложил компромиссный вариант решения вопросов с беларусью — разместить на границе международную миссию. Напомним, Украина высказалась про переговорный процесс с россией — наша страна готова говорить, но уже с другим российским президентом.