"Раскрыл карты": политики и эксперты обрушились на Макрона из-за "ядерного" заявления

Высказался по этому поводу даже предшественник французского президента

На фоне серьезного ядерного шантажа российской федерации с угрозами применить оружие массового поражения по территории Украины лидеры западных стран привыкли делать осторожные, но тревожные для владимира путина заявления, которые помогут сдержать его от принятия непоправимого решения. Однако президент Франции Эммануэль Макрон рассказал, что в случае ядерного удара по Украине ответ Франции точно не будет ядерным. За такие слова он получил в свой адрес много критики.

В частности, министр обороны Великобритании Бен Уоллес отметил, что такое заявление "раскрывает карты президента Макрона". Об этом он отметил на встрече министров НАТО в Брюсселе, пишет издание "Daily Mail".

"Мы считаем, что если россия применит ядерное оружие, это будет иметь серьезные последствия для него. Это было бы нарушением табу 1945 года на применение ядерного оружия. И это оставило бы страну и путина невероятно изолированными по всему миру", — рассказал Воллес и добавил, что президент Франции нарушает принципы сдерживания.

Депутат-вицепрезидент комитета по обороне Национальной ассамблеи Жан-Луи Тьерио заметил, что "чуть ли не упал со стула", когда услышал заявление Макрона. Он сказал, что заявление французского президента – это политическая ошибка.

"Один из принципов ядерного сдерживания – держать неопределенность по поводу того, что (государство) считает жизненно важными интересами", – прокомментировал Тьерио.

По словам заместителя руководителя аналитического центра "Фонд стратегических исследований" Бруно Тертре, правильным ответом для президента Франции были бы заявления, что он "не будет играть в эту игру". Он считает, что в любом случае владимир путин должен знать, что проиграет.

Франсуа Олланд, бывший президент Франции, также дал комментарий о таком противоречивом заявлении Эммануэля Макрона. Он подчеркнул, что лучше "говорить как можно меньше и быть готовым сделать как можно больше".

"Надежность ядерного сдерживания состоит в том, чтобы не говорить, что именно мы должны сделать", — пояснил Олланд.

Как сообщал "Телеграф" ранее, Эммануэль Макрон сделал печальное для россии заявление. Среди его предложений было реформирование Совета Безопасности ООН.