"Намеренная провокация": в россии дерзко ответили на обвинения в падении их ракет в Польше

В рф заметно занервничали из-за инцидента в Польше

Заявления польских средств массовой информации и официальных лиц о падении российских ракет в районе населенного пункта Пшеводув якобы является намеренной провокацией в целях эскалации обстановки.

С таким заявлением выступило министерство обороны рф, передает пресс-служба ведомства в telegram. В россии отрицают, любую причастность к данному инциденту.

"Никаких ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы российскими средствами поражения не наносилось. Опубликованные по горячим следам польскими СМИ с места происшествия в населенном пункте Пшеводув обломки не имеют никакого отношения к российским средствам поражения", — гласит сообщение минобороны рф.

Пшеводув на карте Европы

Ранее сообщалось, что в первым на новость о взрывах в Польше ответил фондовый рынок, на котором заметно резкое падение акций российских компаний.

Напомним, во вторник, 15 ноября, рф массированно обстреляла территорию Украины ракетами. Под обстрел уже традиционно попала энергетическая система страны.