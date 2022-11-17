В сети высмеяли пост россиянки, которую не взяли на работу в Европе: в чем причина

Россиянка не смогла устроится на работу из-за украинцев

В связи с полномасштабным вторжением рф в Украину многие россияне начали сталкиваться с различными трудностями за границей. Так, например, некоторые бренды отказывались продавать гражданам россии свои вещи, а владельцы заведений не впускали внутрь.

Об одной из таких историй написал известный блогер и эксперт Филипп Духлий. Он стал свидетелем "крика души" очередной россиянки об отказе в работе в связи с агрессией ее страны — российской федерации. Женщина опубликовала пост, к которому прикрепила, якобы ответ одной из европейских компаний по поводу её трудоустройства. Судя по всему, результатами собеседования россиянка осталась не довольна.

"Собеседуюсь в разные компании несколько месяцев и впервые вижу такое в Европе", — пишет автор поста.

Все дело в том, что в ответе представитель неназванной компании написал, что представил её команде и подтвердилось то, что в настоящее они придерживаются политики исключения для приема на работу любого гражданина россии.

"Хотя все понимают, что вы бессильны перед всей ситуацией, учитывая наш контекст как компании — у нас более 10 украинских сотрудников — мы считаем, что это правильно", — говорится в сообщении.

В сети украинцы поддержали работодателя и отметили, что в связи с агрессией путина, россиянам в конце концов придется привыкать к новым реалиям.

Напомним, ранее мы писали о том, что россиянка, которая оскорбляла украинцев и пыталась насмехаться над нашими согражданами в Европе, пропала без вести.

Также мы сообщали о том, что в Швейцарии граждане рф и Беларуси напали на студентов из Украины.