"Не должен оставаться безнаказанным": Макрон прокомментировал ракетный удар рф по Украине

Президент Франции осудил росссийскую атаку по инфраструктуре Украины

Массированный ракетный удар россии по критической гражданской инфраструктуре Украины 23 ноября является военным преступлением, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Об этом президент Пятой республики написал своем аккаунте в социально сети Твиттер. При этом Макрон подчеркивает, что это военное преступление не должно остаться безнаказанным.

"Любой удар по гражданской инфраструктуре является военным преступлением и не должен оставаться безнаказанным", — написал президент Франции, говоря о массированных обстрелах Украины, в результате чего большая часть страны осталась без воды и электричества.

Отметим, что минувшей ночью (по Киевскому времени) в Нью-Йорке состоялось созванное по украинской инициативе экстренное заседание Совета безопасности ООН, на котором представители многих участвующих стран резко высказались в адрес российской федерации, совершившей массированный обстрел гражданской инфраструктуры Украины.

Как сообщалось, помимо многочисленных повреждений энергетической инфраструктуры вражеские ракеты также попали в жилые дома, в результате чего погибли десять человек и более 30 получили ранения.