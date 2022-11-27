Автобус с бойцами ВСУ попал в ДТП в Латвии: есть погибший и много пострадавших

Пострадавших доставили в медицинское учреждение

В Латвии неподалеку от города Айнажи на трасе Via Baltica в ДТП попал автобус, который перевозил украинских военнослужащих из Польши в Эстонию.

Как сообщает пресс-служба Сил обороны Эстонии, вследствие столкновения с грузовиком водитель автобуса погиб на месте, еще 26 человек получили травмы разной степени тяжести.

Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

В сообщении указано, что среди пострадавших также есть один военнослужащий Сил самообороны Эстонии, остальные — украинские военные. Всех их доставили в медицинское учреждение, где им будет оказана вся необходимая помощь.

Представитель МИД Украины Олег Николенко в свою очередь отметил, что с пострадавшими уже связались представители посольств Украины в Эстонии и Латвии. Он отметил, что для их жизни никаких угроз нет, а также добавил, что согласно предварительной информации, столкновение произошло из-за плохой погоды.

Как сообщалось ранее, резкое ухудшение погодных условий в конце ноября привело к резкому росту числа ДТП по всей Украине.

При этом в полиции отмечают, что это не в последнюю очередь связано с отключениями уличного освещения, которые начались из-за необходимости экономить электричество.