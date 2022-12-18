"Украина должна победить": глава Европарламента сделала ряд неприятных для россии заявлений

Все россияне, виновные в преступлениях против Украины, должны быть наказаны

В Европарламенте предложили увеличить размер военной и финансовой помощи предоставляемой Украине. Председатель законодательного органа ЕС Роберта Метсола заявила, что Украина должна одержать победу в войне с россией.

Как пишет издание DW, ссылаясь на слова Метсолы, чиновница, комментируя новый пакет санкций против россии, заявила, что "гордится поддержкой", которую Евросоюз оказал Украине с начала войны, однако, при этом, считает, что ЕС может "сделать больше".

Также Метсола отметила, что война в Украине должна быть прекращена в срочном порядке, а наша страна должна одержать победу. По ее словам, это означает:

"Больше оружия для Украины, больше финансовой и гуманитарной помощи, больше практической солидарности и больше санкций против россии". "Украине нужно оружие, и Европа может помочь, предоставив это оружие", — подчеркнула Метсола.

Кроме того, чиновница призвала создать трибунал для расследования военных преступлений совершенных против нашего государства.

"Военные преступления против украинцев, доказательства которых накапливаются, и продолжающееся разрушение гражданской инфраструктуры являются грубым нарушением международного права".

При этом Метсола заявила, что к ответственности должны быть привлечены все россияне, виновные в преступлениях.

Напомним, ранее мы писали о том, что в США отреагировали на атаку дронов на столицу Украины и о помощи.

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