"Украина должна победить": глава Европарламента сделала ряд неприятных для россии заявлений
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Все россияне, виновные в преступлениях против Украины, должны быть наказаны
В Европарламенте предложили увеличить размер военной и финансовой помощи предоставляемой Украине. Председатель законодательного органа ЕС Роберта Метсола заявила, что Украина должна одержать победу в войне с россией.
Как пишет издание DW, ссылаясь на слова Метсолы, чиновница, комментируя новый пакет санкций против россии, заявила, что "гордится поддержкой", которую Евросоюз оказал Украине с начала войны, однако, при этом, считает, что ЕС может "сделать больше".
Также Метсола отметила, что война в Украине должна быть прекращена в срочном порядке, а наша страна должна одержать победу. По ее словам, это означает:
"Больше оружия для Украины, больше финансовой и гуманитарной помощи, больше практической солидарности и больше санкций против россии". "Украине нужно оружие, и Европа может помочь, предоставив это оружие", — подчеркнула Метсола.
Кроме того, чиновница призвала создать трибунал для расследования военных преступлений совершенных против нашего государства.
"Военные преступления против украинцев, доказательства которых накапливаются, и продолжающееся разрушение гражданской инфраструктуры являются грубым нарушением международного права".
При этом Метсола заявила, что к ответственности должны быть привлечены все россияне, виновные в преступлениях.
Напомним, ранее мы писали о том, что в США отреагировали на атаку дронов на столицу Украины и о помощи.
Также мы сообщали о том, что в США анонсировали новою помощь для Украины.