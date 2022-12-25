Опрос огорчает: как немцы относятся к передаче танков Leopard 2 Украине

Только избиратели одной из партий Германии одобряют поставки танков Leopard

Большинство немцев выступают против передачи Украине тяжелой техники, такой как танки Leopard 2, в которой, по словам главкома ВСУ Залужного, сейчас нуждается наша страна. Об этом свидетельствуют результаты опроса YouGov по заказу DPA.

Как передает немецкое издание RND, в настоящее время среди политиков Германии проходят активные дискуссии на тему передаче Украине основных боевых танков, но среди населения преобладает скептицизм.

Так, 45% опрошенных высказались против поставок в Украину танков Leopard 2. Только 33 процента – за такие поставки, 22 процента – не определились по этому вопросу.

"Украина месяцами требует от Германии танки Leopard 2. Канцлер Олаф Шольц (СДПГ) не хочет доставлять их самостоятельно и отмечает, что ни одна другая страна не предоставила подобные системы оружия. Со стороны двух его меньших партнеров по коалиции, Зеленых и FDP, неоднократно раздаются призывы все же отправить Leopard 2 в Украину. За это также выступает крупнейшая оппозиционная фракция ХДС/ХСС", — говорится в материале издания.

Согласно опросу YouGov только избиратели Зеленой партии одобряют поставки основных боевых танков – и четко: 50 процентов за, только 25 процентов против. В двух других коалиционных партиях преобладают мнения оппонентов данного решения – в СДПГ только 41-40 процентов, в ВДП – 42-33 процента.

"Сторонники ХДС/ХСС также больше против доставки танков (43 против 38%). Наибольшее неприятие среди избирателей AfD (76 против 13 процентов) и левых (52 против 32 процентов)", — пишут журналисты.

Отметим, что не так давно глава украинского МИД Кулеба отмечал, что по поводу поставок оружия существует одна табуированная тема — это танки. При этом министр выразил уверенность в том, что даже это табу будет снято.

Напомним, ранее мы писали о том, что Германия передала новую партию вооружения Украине, но танки в неё не вошли.

Также мы сообщали о том, что Кулеба рассказал, как идет продвижение в разговорах о передаче Украине танков.