Треть млн солдат, новая техника и высокие зарплаты. Как Польша готовится к войне с рф

Польша не хочет повторения трагедии Бучи на своей земле

Агрессия рф в Украине заставила Польшу признать, что кремль представляет непосредственную и реальную угрозу безопасности республики. Вице-премьер, министр национальной обороны Мариуш Блащак заявил в интервью порталу i.pl: так как Польша активно помогает Украине в военном, политическом и гуманитарном плане, то станет следующей целью рф при продвижении на восток. В связи с этим минобороны республики пришлось кардинально пересмотреть оборонную концепцию.

"Доктрина, которая годами действовала при нынешней оппозиции, предполагала, что оборона Польши пройдет только по линии Вислы. А это означает, что мы без боя отдадим восточную часть страны. Но это может привести к трагедиям, подобным тем, что мы видели в Буче. Так что мы делаем ставку на то, чтобы защитить каждый метр польской земли", – заявил Блащак.

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Вдвое больше бойцов

В Польше будет создана новая механизированная дивизия. Она будет эффективно прикрывать республику на случай вторжения с востока и действовать преимущественно в Подлясском воеводстве, граничащем с Беларусью. Причем решение о создании 18-й дивизии было принято еще в 2018 году. Тогда же Польша закупила партию зенитных систем Patriot.

В Кольно и Граево будет размещена моторизованная бригада, в Семятыче и Червоном Боре – бронетанковая бригада, а в Хелмно – саперный полк. Таким образом Войско Польское вырастет с 164 тыс воинов до 300 тыс.

В дальнейшем оборона будет укрепляться и расширяться по всему Подлясскому воеводству и далее на северо-восток республики, вплоть до Белостока, где будет размещен разведывательный батальон. Для бойцов возведут новые гарнизоны, в том числе и для союзных войск, которые сейчас дислоцируются в Польше. Их присутствие также будет увеличено.

16-я механизированная дивизия сейчас защищает "Сувалкский коридор" — 100-километровую территорию, которая разделяет Беларусь с калининградской областью рф, а потому является слабым местом в обороне НАТО, поскольку позволит "отрезать" страны Балтии. В самое ближайшее время дивизия получит самую современную тяжелую технику из Южной Кореи – танки К2 и гаубицы К9. Со временем ими будут оснащены все дивизии Войска Польского на востоке.

Также в состав Войска Польского входят 12-я механизированная дивизия в Западной Померании на северо-западнойгранице с Германией и 11-я танковая дивизия бронетанковой кавалерии в Любушском воеводстве (западная граница с Германией).

"Именно эта дивизия прославилась такими жесткими, решительными действиями в 1920 году, включая отвоеванный Белосток у россиян", – отметил Блащак.

Беспрецедентная модернизация

Среди другой техники, за счет которой модернизируется оборонная мощность Польши, глава минобороны назвал американские самолеты F-35, танки Abrams, системы Patriot и HIMARS, а также вышеупомянутые корейские танки K2, гаубицы K9, южно-корейские самолеты FA-50 и финские бронетранспортеры Rosomak. По словам Блащака, "это беспрецедентный масштаб заказов для Войска Польского". При этом беспилотники Польша производит своими силами.

Кроме того, военным увеличат выплаты: через 15 лет службы боец будет получать 5% надбавку и по 1% за каждый последующий год. В 2023 году Министерство национальной обороны запланировало на военные нужды 3% ВВП, а всего на развитие армии выделят почти 100 млрд злотых. Предыдущий раз польским военным поднимали выплаты за выслугу лет в апреле прошлого года, то есть через несколько месяцев после вторжения рф в Украину. Начиная с этого года рядовой Войска Польского получает в месяц от 4,5 тыс злотых (порядка 38 тыс грн) за свою службу.

В Беларуси нервно отреагировали на формирование новой дивизии в Польше. Государственный секретарь Совбеза Беларуси Александр Вольфович назвал это решение "агрессивным шагом".

Справка

Мариуш Блащак (1969 г.р.) занимает пост министра национальной обороны Польши с 9 января 2018 года. До этого три года руководил МВД. По первому образованию историк.

Политическую карьеру начинал с работы в органах местного самоуправления, в 2005 году вошел в правительство Казимежа Марцинкевича, где занял пост руководителя канцелярии премьер-министра. В дальнейшем в качестве министра без портфеля входил в правительство Ярослава Качиньского. С 2010 года по ноябрь 2015 года возглавлял парламентскую фракцию "Право и справедливость".

С первых же месяцев в должности принялся укреплять обороноспособность республики. Так, в конце апреля 2019-го Блащак заявил, что польское правительство договорилось об усилении численности американского контингента на территории страны. По мнению министра, размещение войск США укрепит возможности вооруженных сил Польши.

Напомним, что в Польше появились "издания", распространяющие кремлевские фейки.