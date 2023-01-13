США додавили Италию: Украина получит важное оружие

Италия готовится передать важное оружие для защиты украинского неба

В Италии одобрили решение о передаче Украине новейших зенитно-ракетных комплексов SAMP/T, которые способны сбивать не только крылатые ракеты, но и даже баллистические.

Как информирует итальянский оборонный портал RID, Рим пошел на этот шаг под давлением Вашингтона, в частности сообщается о звонке президента США Джо Байдена премьеру Италии Джорджии Мелони.

Пока непонятно, как именно будет происходить передача. Портал отмечает, что часть установок в батарее будет передана Италией, а еще часть Францией.

Вопрос передачи SAMP/T со стороны Рима долго тормозился из-за нежелания итальянских военных, поскольку страна обладает лишь пятью батареями, при этом одна из них развернута в Кувейте.

Франко-итальянская установка SAMP/T является одним из новейших европейских комплексов ЗРК, так как на вооружение двух стран он поступил лишь в 2014 году. Он может похвастаться следующими характеристиками

Дальность уничтожения самолетов: 100+ км;

Дальность уничтожения баллистических ракет: до 30–35 км;

Высота уничтожения целей: до 25 км;

Масса боевой части зенитной ракеты: 15-20 кг.

При этом комплекс может отслеживать до 16 целей одновременно, а для управления достаточно всего 14 человек.

Как сообщалось ранее, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк ранее рассказал, что обычно от заявления о передаче какого-либо вооружения до его прибытия в Украину проходит одна-три недели.