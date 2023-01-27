Франция не даст Украине свои танки: стали известны причины

Франция сейчас располагает всего 226 танками Leclerc

Франция заявила о неготовности поставить Украине танки Leclerc. Как оказалось, у нее недостаточно этой военной техники, чтобы сейчас помочь ею нашей стране.

Как пишет французская газета Le Monde, перспектива передачи Киеву примерно сотни этих танков серьёзно ослабит обороноспособность Франции, армия которой располагает сейчас всего 226 Leclerc. Из них эксплуатируются только 60% (около 135), а остальные используются в учебных целях.

Вместе с тем отмечается, что данные машины являются сложными в обслуживании и имеют целый ряд технических недостатков. По мнению французских экспертов, передача десятка таких танков не изменит ситуацию для Франции, но в то же время усилия на обучение украинских военных по обслуживанию танков будут непропорциональными реальной пользе.

Поставки танков Leclerc обсуждались в ходе телефонного разговора президента Франции Эммануеля Макрона и Владимира Зеленского. Как сообщил газете источник в Елисейском дворце, дискуссии по этому поводу пока продолжаются. Там считают, что Киеву предпочтительнее использовать немецкие танки Leopard 2, которые "легче обслуживать и устранять неполадки".

Отметим, что во время рабочей поездки в Париж премьер-министр Денис Шмыгаль попытался договориться о поставке "Леклерков" Украине. Эти танки могли бы значительно помочь украинским военным на поле боя. Машины имеют хорошую броню, которая защищает от снарядов, а дополнительная защита башни и корпуса танка помогает максимально уберечь технику от ударов сверху.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Германия официально объявила о передаче Украине танков "Леопард". Позже были названы сроки, в которые эти машины могут оказаться в нашей стране.