Избили из-за значка с флагом: в Берлине неизвестный напал на украинца (фото)

Дальнейшие обвинения украинца в нацизме выглядят довольно иронично, если вспомнить, какую роль Германия сыграла в отношении именно "nazi"-движения

В последнее время за границей участились случаи агрессивного поведения в сторону украинцев. После известий о жестоком убийстве нашей согражданки в Италии из Германии тоже пришли не слишком хорошие новости. Так, в Берлине на 39-летнего украинца напали посреди станции метро только за то, что у него был значок с сине-желтым флагом. При этом злоумышленник обвинял нашего соотечественника в нацизме — все по российским методичкам.

Подробности инцидента сообщил пострадавший Артем Мокренец на своей Facebook-странице и в комментарии "РБК-Украина". По словам мужчины, нападение произошло утром 28 января. Он получил не менее пяти ударов по лицу, в результате чего был вынужден обратиться в больницу.

"На память" о встрече с агрессором у Мокренца останется шрам над бровью и внутреннее возмущение из-за дерзкого поведения неизвестного.

"Увидев значок с украинским флагом, чувак, ехавший за мной в эскалаторе в метро, обогнал меня и стал взывать в лицо, что я нацист, а затем натыкал факов [нецензурный жест со средним пальцем — ред.], — рассказывает пострадавший. — Моя попытка выяснить, что он хочет, закончилась тем, что он ударил меня пять раз кулаком по лицу с криками о нацисте".

Артему разбили бровь

Побои были сразу зафиксированы

Рассказывая об инциденте поподробнее, мужчина вспоминает, что слышал от нападающего что-то об СССР. К сожалению, немецкий язык Артема Мокренца неидеален; довольно символично, что именно в тот день он ехал в метро на курсы его изучения.

Не оставив агрессора без нескольких ответных факов, украинец попытался разобраться, что же стало причиной инцидента. Он снимал незнакомца на камеру, обещая, что обратится в полицию. Зато получил несколько ударов, после чего нападающему удалось сбежать.

Тот самый значок, спровоцировавший неизвестного немца

Получив помощь от другого прохожего, Артем Мокренец обратился к местным стражам порядка.

"Я уже оформил заявление в полиции и в понедельник пойду к врачу фиксировать травмы. Будем наблюдать за развитием этого случая. Надеюсь на справедливость", — резюмировал он.

По его собственным впечатлениям, нападающим был немец, а не иностранец (например, русский), но "с очень промытыми пропагандой мозгами". Теперь установлением личности нападающего займутся полицейские.

Напомним, что это не первый акт агрессии в Берлине против украинцев за последние несколько дней. Ранее "Телеграф" рассказывал, что 21 января на украинок позволили себе поднять руку на украинок русскоязычные мужчины.