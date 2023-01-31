Дезертиров расстреливали и зарывали в окопах: беглец-вагнеровец рассказал о жестокости бойцов ЧВК

На передовой ежедневно появлялось все больше тел мертвых зеков, вспоминает бывший боец ЧВК "Вагнер"

Российские наемники из частной военной компании "Вагнер" в Украине неописуемо жестоки не только к противникам, но и собственным дезертирам. Как рассказал бывший представитель этой группы, сбежавший из России в Норвегию 26-летний Андрей Медведев, бойцы созданной евгением пригожиным ЧВК используют новоприбывших людей как пушечное мясо, а при необходимости чинят расправу сразу на месте — без суда и следствия.

Об этом сообщает CNN, журналистам которого удалось эксклюзивно пообщаться с Медведевым, запросившим у норвежского правительства политическое убежище. Следует отметить, что бывший "вагнеровец" когда-то возглавлял подразделение, где служил казненный на видео наемник, убитый за показания, предоставленные во время плена в Украине. Именно это убийство стало для Андрея Медведева последней каплей, из-за чего он решил бежать.

Он говорит, что "вагнеровцы" не знают пределов жестокости, редко планируют будущие операции, а еще ужасно относятся к тем, кто регулярно пополняет ряды ЧВК.

Андрей Медведев, бывший "вагнеровец"

"Они собирали тех, кто не хотел воевать, и расстреливали их на глазах у новоприбывших, — вспоминает Медведев. — Привезли двух пленных, которые отказались идти воевать, и расстреляли их на глазах у всех. Зарыли их прямо в окопах, выкопанных стажерами".

евгения пригожина, который и создал ЧВК "Вагнера", наемник называет "дьяволом". По его словам, героизмом здесь и не пахнет, ведь в таком случае пригожин бы воевал бок о бок со своими солдатами. Большинство же бойцов были оставлены на произвол судьбы — ориентироваться приходилось самостоятельно.

"Реальной тактики вообще не было. Мы просто получили приказы о позиции противника… Никаких четких приказов о том, как нам вести себя, не было. Мы просто планировали, как мы будем это делать, шаг за шагом. Кто будет открывать огонь, какие у нас будут дежурства… Как оно получится – это наша проблема", — рассказал "вагнеровец".

Кроме этого, он подтвердил информацию о том, что большинство атак "вагнеровцы" осуществляют с помощью тактики пушечного мяса. Будучи командиром подразделения, Андрей Медведев не раз видел огромное количество убитых подчиненных. При этом большая часть погибших официально объявлена в россии пропавшими без вести. Это делается для того, чтобы не выплачивать их родным компенсации в нескольких миллионов рублей.

"Рано или поздно пропаганда в России прекратит работать, народ восстанет, и все наши лидеры будут захвачены, и появится новый", — делится видением будущего своей страны "вагнеровец", тем самым объясняя, почему решил открыть миру свою историю.

Показания Медведева об огромном количестве погибших "вагнеровцев" подтверждаются и снимками местности, на которых видно секретное кладбище этой военной компании. За время полномасштабной войны против Украины оно увеличилось в семь раз.