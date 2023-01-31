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Дезертиров расстреливали и зарывали в окопах: беглец-вагнеровец рассказал о жестокости бойцов ЧВК

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Автор
Андрей Медведев успел побыть одним из командиров в ЧПК "Вагнер", но ему всего 26 лет Новость обновлена 31 января 2023, 10:46
Андрей Медведев успел побыть одним из командиров в ЧПК "Вагнер", но ему всего 26 лет. Фото Коллаж "Телеграфа"

На передовой ежедневно появлялось все больше тел мертвых зеков, вспоминает бывший боец ЧВК "Вагнер"

Российские наемники из частной военной компании "Вагнер" в Украине неописуемо жестоки не только к противникам, но и собственным дезертирам. Как рассказал бывший представитель этой группы, сбежавший из России в Норвегию 26-летний Андрей Медведев, бойцы созданной евгением пригожиным ЧВК используют новоприбывших людей как пушечное мясо, а при необходимости чинят расправу сразу на месте — без суда и следствия.

Об этом сообщает CNN, журналистам которого удалось эксклюзивно пообщаться с Медведевым, запросившим у норвежского правительства политическое убежище. Следует отметить, что бывший "вагнеровец" когда-то возглавлял подразделение, где служил казненный на видео наемник, убитый за показания, предоставленные во время плена в Украине. Именно это убийство стало для Андрея Медведева последней каплей, из-за чего он решил бежать.

Он говорит, что "вагнеровцы" не знают пределов жестокости, редко планируют будущие операции, а еще ужасно относятся к тем, кто регулярно пополняет ряды ЧВК.

Андрей Медведев Вагнер
Андрей Медведев, бывший "вагнеровец"

"Они собирали тех, кто не хотел воевать, и расстреливали их на глазах у новоприбывших, — вспоминает Медведев. — Привезли двух пленных, которые отказались идти воевать, и расстреляли их на глазах у всех. Зарыли их прямо в окопах, выкопанных стажерами".

евгения пригожина, который и создал ЧВК "Вагнера", наемник называет "дьяволом". По его словам, героизмом здесь и не пахнет, ведь в таком случае пригожин бы воевал бок о бок со своими солдатами. Большинство же бойцов были оставлены на произвол судьбы — ориентироваться приходилось самостоятельно.

"Реальной тактики вообще не было. Мы просто получили приказы о позиции противника… Никаких четких приказов о том, как нам вести себя, не было. Мы просто планировали, как мы будем это делать, шаг за шагом. Кто будет открывать огонь, какие у нас будут дежурства… Как оно получится – это наша проблема", — рассказал "вагнеровец".

Кроме этого, он подтвердил информацию о том, что большинство атак "вагнеровцы" осуществляют с помощью тактики пушечного мяса. Будучи командиром подразделения, Андрей Медведев не раз видел огромное количество убитых подчиненных. При этом большая часть погибших официально объявлена в россии пропавшими без вести. Это делается для того, чтобы не выплачивать их родным компенсации в нескольких миллионов рублей.

"Рано или поздно пропаганда в России прекратит работать, народ восстанет, и все наши лидеры будут захвачены, и появится новый", — делится видением будущего своей страны "вагнеровец", тем самым объясняя, почему решил открыть миру свою историю.

Показания Медведева об огромном количестве погибших "вагнеровцев" подтверждаются и снимками местности, на которых видно секретное кладбище этой военной компании. За время полномасштабной войны против Украины оно увеличилось в семь раз.

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